Гусев хочет получать 4 миллиона долларов в "Вегасе" в год, клуб предлагает только 2

Сегодня портал The Athletic сообщил о том, что "Вегас" может отказаться от продления контракта с российским форвардом Никитой Гусевым и обменять его в другой клуб. По данным издания, стороны пытаются договорится о двухлетнем контракте, однако не могут сойтись в вопросе зарплаты хоккеиста. "Голден Найтс" предлагают нападающему на два миллиона долларов в год меньше, чем он хочет получать.

"СЭ" стали известны подробности переговоров. По нашей информации, Гусев хочет получить зарплату в четыре миллиона за сезон, однако "Вегас" предлагает лишь два миллиона.

"Голден Найтс" не готовы повысить предложение из-за проблем с потолком зарплат: на данный момент у них осталось меньше трех миллионов свободных денег, при этом клуб должен переподписать второго голкипера Малькольма Суббана, а также заполнить место в основе одним из защитников из фарма. Единственный вариант сохранения Гусева в том случае, если Никита не согласится на зарплату в два миллиона – обмен другого хоккеиста "Голден Найтс".

Напомним, что экс-форвард СКА перебрался в "Вегас" во время плей-офф НХЛ – он не сыграл в Кубке Стэнли ни одного матча, но "сжег" год по контракту новичка. Сейчас Гусев находится в статусе ограниченно свободного агента: права на него принадлежат "Рыцарям", и он не может подписать контракт с другим клубом НХЛ. (Игорь Еронко)