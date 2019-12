Грубая игра Ларкина против Овечкина. Видео

«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Вашингтону» — 2:5. Главным героем встречи стал капитан гостей Александр Овечкин, набравший 4 (3+1) очка.

В эпизоде с третьим голом он перехватил шайбу у Дилана Ларкина и забил, несмотря на фол защитника хозяев Филипа Гронека. Уже после взятия ворот Ларкин намеренно ударил россиянина.

Nothing going to stop Ovechkin from getting this hat trick ??? #ALLCAPS #Capitals #NHL pic.twitter.com/cgT8IKWXYh