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Григоренко вернулся в основной состав «Коламбуса»

22:21
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Нападающий Михаил Григоренко переведен в основной состав «Коламбуса» из запасного, сообщает сайт клуба.

Российский хоккеист не выходил на лед в НХЛ с 23 февраля. Также в прошлом месяце стало известно, что 26-летний форвард выставлен на драфт отказов, однако его не забрали, и он остался в «Блю Джэкетс».

Григоренко набрал 7 (2+5) очков при полезности «-1» в 18 матчах чемпионата НХЛ. Контракт нападающего с зарплатой 1,2 миллиона долларов действует до конца нынешнего сезона.

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