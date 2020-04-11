«Говорил Вадиму, что в НХЛ не будут вылизывать задницу». Ковальчук объяснил неудачу Шипачева в «Вегасе»

Российский нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук высказался по поводу неудачной карьеры Вадима Шипачева в НХЛ. Российский форвард перешел в «Вегас» в 2017 году, однако провел только три матча, забил 1 гол и вернулся в КХЛ в СКА. Также он вспомнил игру с Артемием Панариным, который, в отличие от Шипачева, закрепился в НХЛ и играет сейчас в составе «Рейнджерс».

— Расскажите, каким был молодой Панарин, когда вы играли в одной команде.

— В то время у нас был крутой тренер Вячеслав Быков. Он также был главным в сборной России — мы выиграли под его руководством два чемпионата мира. Он объединил Панарина с Шипачевым и Дадоновым. Они отлично взаимодействовали друг с другом. Панарин становился лучше и лучше с каждым матчем. Когда он приехал в «Чикаго» — был на сто процентов готов к НХЛ. А у Вадима вот в «Вегасе» не получилось. Я сразу предупреждал его, что по приезду в НХЛ никто не будет вылизывать ему задницу и стараться обеспечить комфорт. Очень сложно приезжать в НХЛ в зрелом возрасте. Но я могу сказать, что сейчас Вадим — один из лучших игроков КХЛ. Он — отличный, доминирующий центр.

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