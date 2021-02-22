Голкипер «Коламбуса» Мерзликин пропустит несколько недель из-за травмы
11:25
Вратарь клуба НХЛ «Коламбус» Элвис Мерзликин из-за травмы пропустит несколько недель, сообщает официальный сайт лиги на русском языке.
Хоккеист был травмирован в третьем периоде матча с «Нэшвиллом» (2:4). На третьей минуте периода Мерзликин покинул лед.
В текущем сезоне 26-летний хоккеист принял участие в девяти играх регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал три победы. В среднем он отражает 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,81.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/merzlikins-week-to-week-for-blue-jackets/c-321665818
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