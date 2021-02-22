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Пастрняка признали первой звездой дня в НХЛ

13:14
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Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк признан первой звездой дня в лиге, сообщает официальный сайт НХЛ 22 февраля.

24-летний чех оформил хет-трик в победном матче против «Филадельфии» (7:3).

Второй звездой дня стал форвард «Виннипега» Пьер-Люк Дюбуа, который набрал три (2+1) очка и принес команде победу над «Ванкувером» в овертайме (4:3).

Третьей звездой дня стал форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, в активе которого 3 (2+1) очка во встрече с «Нью-Джерси» (4:3).

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