Пастрняка признали первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк признан первой звездой дня в лиге, сообщает официальный сайт НХЛ 22 февраля.

24-летний чех оформил хет-трик в победном матче против «Филадельфии» (7:3).

Второй звездой дня стал форвард «Виннипега» Пьер-Люк Дюбуа, который набрал три (2+1) очка и принес команде победу над «Ванкувером» в овертайме (4:3).

Третьей звездой дня стал форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, в активе которого 3 (2+1) очка во встрече с «Нью-Джерси» (4:3).