Голкипер «Коламбуса»: «Бросок Мэттьюса был хорошим, но я просто делал что мог»

Голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало оставил в неприкосновенности свои ворота в матче против «Торонто» (2:0). При этом он совершил самый красивый сейв матча, отразив бросок Остона Мэттьюса.

— Сегодня я чувствовал себя достаточно уверенно, а ребята здорово играли, сражались и позволяли мне видеть шайбу, — цитирует Корписало сайт НХЛ. — Это было потрясающе. Я сегодня хорошо провел время.

Бросок Мэттьюса? Просто реакция. За мгновение до броска я увидел, что он открыт в центре, поэтому оттолкнулся туда. Бросок был хорошим, но я просто делал что мог.