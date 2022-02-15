Голкипер «Айлендерс» Варламов будет вынужден остаться в Канаде на несколько дней

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов будет вынужден на несколько дней задержаться в Канаде, сообщает Sportsnet.

Главный тренер «Островитян» Барри Тротц рассказал, что россиянин проведет в Канаде минимум шесть дней после того, как сдал положительный тест на коронавирус.

О попадании россиянина в ковид-протокол стало известно 13 февраля после начала матча регулярного чемпионата против «Калгари». Варламов вышел на предыгровую раскатку и должен был выйти в стартовом составе, но в итоге место в воротах «Айлендерс» занял Илья Сорокин.

В сезоне-2021/22 33-летний Варламов провел 14 матчей, одержав 3 победы. В этом сезоне в среднем за игру голкипер пропускает 2,57 шайбы, отражая 91,6 процента бросков по своим воротам.