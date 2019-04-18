Гол Радулова помог "Далласу" обыграть "Нэшвилл"

"Даллас" обыграл "Нэшвилл" (5:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии равный - 2-2.
В составе победителей отличились Роопе Хинтс (дважды), Александр Радулов, Эндрю Кольяно и Матс Цукарелло. У гостей шайбу забросил Роман Йоси.
Следующая игра состоится 21 апреля.
НХЛ
Кубок Стэнли
1/8 финала
Четвертый матч
"Даллас" - "Нэшвилл" - 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
Голы: Хинтс - 1 (бол., Клингберг, Сегин), 3:42 - 1:0. Радулов - 1 (бол., Линделл, Даулинг), 4:58 - 2:0. Кольяно - 1 (Комо, Линделл), 8:24 - 3:0. Цуккарелло - 3 (бол., Клингберг, Спецца), 13:45 - 4:0. Хинтс - 2 (Клингберг), 30:09 - 5:0. Йоси - 2 (Джохансен, Эллис), 48:11 - 5:1.
Вратари: Бишоп - Ринне (Сарос, 13:45).
Штраф: 6 - 14.
Броски: 29 (11+8+10) - 35 (10+10+15).
Наши: Радулов (15.43/5/0) - -.
18 апреля. Даллас. American Airlines Center.
Счет в серии: 2-2
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/kubok-stenli-2019-raspisanie-i-rezultaty-matchey-pley-off-nhl-1533169/