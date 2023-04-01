Гол Кузнецова помог фарм-клубу «Калгари» продлить победную серию в АХЛ

«Калгари Рэнглерс» переиграли «Хендерсон Сильвер Найтс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 5:1. Фарм-клуб «Флэймз» одержал четвертую победу подряд.

В составе победителей голом отметился российский защитник Ян Кузнецов. Для 21-летнего россиянина это пятая шайба в сезоне.

«Калгари Рэнглерс» лидируют в Тихоокеанском дивизионе с 98 очками. «Хендерсон Сильвер Найтс» идут на 9-й строчке — 53 очка.