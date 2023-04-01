Российский нападающий «Ванкувера» Кузьменко отказался от участия в акции в поддержку секс-меньшинств

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет сообщил, что российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко не наденет свитер в поддержку ЛГБТ-сообщества перед игрой с «Калгари».

«Это его выбор, семья — я не буду вникать в это, потому что мы не знаем, что происходит по ту сторону. Я уважаю его решение», — цитирует Vancouver City News Токкета.

Матч «Ванкувер» — «Калгари» состоится сегодня, 1 апреля. Начало — в 5.00 по московскому времени.

Кузьменко играет в НХЛ с 2022 года. В этом сезоне он набрал 68 (37+31) очков в 73 матчах регулярного чемпионата.