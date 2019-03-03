Гол и передача Ковальчука помогли "Лос-Анджелесу" победить "Чикаго"

"Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Чикаго" - 6:3. Дубль в составе "Кингз" сделал нападающий Дастин Браун.

Российский форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук​ провел на площадке 15 минут 50 секунд. За это время он забросил шайбу, сделал результативную передачу и набрал показатель "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Чикаго" - 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)

Голы: Браун - 15 (бол., Даути, Куик), 2:23 - 1:0. Уокер - 2 (бол., Кемпе, Картер), 4:42 - 2:0. Ковальчук - 14 (Картер, Лейпсик), 15:13 - 3:0. Перлини - 6 (Куккук, Стром), 18:46 - 3:1. Перлини - 7 (Кроуфорд), 22:06 - 3:2. Мерфи - 3 (Куниц, Хейден), 26:57 - 3:3. Кемпе - 10 (Бродзински), 28:08 - 4:3. Лейпсик - 6 (Ковальчук), 44:54 - 5:3. Браун - 16 (Копитар), 58:07 - 6:3.

Вратари: Куик - Кроуфорд.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 25 (11+6+8) - 32 (15+7+10).

Наши: Ковальчук (15.50/2/+1) - Анисимов (16.52/1/+1).

2 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.