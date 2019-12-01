Гол года? Проворов проехал от своих ворот и эффектным финтом обыграл защитника

«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Филадельфии» — 3:4. Первой звездой встречи стал российский защитник «летчиков» Иван Проворов, забросивший победную шайбу. Он начал атаку от своих ворот, эффектным финтом обыграл защитника и поразил ворота Кейта Кинкейда.

Ivan Provorov scored 31 seconds into overtime as the @NHLFlyers extended their point streak to six games (5-0-1), including four straight wins. #NHLStats pic.twitter.com/uazoOJAZsN — NHL Public Relations (@PR_NHL) November 30, 2019

Также на счету Проворова в этой встрече показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа, 2 броска в створ, 3 силовых приема и блокшот за 27.41 на льду. В 27 матчах на его счету 17 (6+11) очков.

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