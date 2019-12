Гол года? Проворов проехал от своих ворот и эффектным финтом обыграл защитника

«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Филадельфии» — 3:4. Первой звездой встречи стал российский защитник «летчиков» Иван Проворов, забросивший победную шайбу. Он начал атаку от своих ворот, эффектным финтом обыграл защитника и поразил ворота Кейта Кинкейда.

Ivan Provorov scored 31 seconds into overtime as the @NHLFlyers extended their point streak to six games (5-0-1), including four straight wins. #NHLStats pic.twitter.com/uazoOJAZsN