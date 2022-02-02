Лавиолетт о Самсонове в матче с «Питтсбургом»: «Нам требовалась великолепная игра вратаря, и Илья ее выдал»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт похвалил вратаря Илью Самсонова за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:3 ОТ).

«Илья сыграл очень хорошо. «Питтсбург» временами запирал нас в своей зоне, так что у него было немало работы. В следующий раз мы многое можем улучшить, но именно сегодня нам требовалась великолепная игра вратаря, и Самсонов ее выдал. То, как он вышел со скамейки и включился в игру, конечно, впечатляет. Он дал нам шанс», — приводит официальный сайт НХЛ слова Лавиолетта.

Самсонов заменил травмированного Витека Ванечека в начале первого периода матча против «Питтсбурга». Россиянин отразил 43 из 45 бросков по своим воротам и стал второй звездой игры.