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Сегодня, 11:47

Лавиолетт о Самсонове в матче с «Питтсбургом»: «Нам требовалась великолепная игра вратаря, и Илья ее выдал»

Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт похвалил Самсонова за игру в матче с «Питтсбургом»
Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт похвалил вратаря Илью Самсонова за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:3 ОТ).

«Илья сыграл очень хорошо. «Питтсбург» временами запирал нас в своей зоне, так что у него было немало работы. В следующий раз мы многое можем улучшить, но именно сегодня нам требовалась великолепная игра вратаря, и Самсонов ее выдал. То, как он вышел со скамейки и включился в игру, конечно, впечатляет. Он дал нам шанс», — приводит официальный сайт НХЛ слова Лавиолетта.

Самсонов заменил травмированного Витека Ванечека в начале первого периода матча против «Питтсбурга». Россиянин отразил 43 из 45 бросков по своим воротам и стал второй звездой игры.

Источник: https://www.nhl.com/ru/news/orlov-i-samsonov-stali-geroyami-vashingtona/c-330466334
Илья Самсонов
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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
Питер Лавиолетт
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1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 46 25 21 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 38 16 22 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 46 20 26 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 40 27 13 57
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
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7 Чикаго 45 16 29 39
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Анахайм 48 23 25 55
3 Лос-Анджелес 46 23 23 53
4 Калгари 41 22 19 50
5 Сан-Хосе 46 22 24 48
6 Эдмонтон 41 22 19 47
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 45 14 31 32
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Рейнджерс – Флорида
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2.02 03:30
Айлендерс – Оттава
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2.02 04:00
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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

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И Г
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Крис Крайдер

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

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