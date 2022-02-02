Малкин: «Возможно, Самсонов украл у «Питтсбурга» победу»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оценил игру вратаря «Вашингтона» Ильи Самсонова в матче против «Пингвинз».

«Украл ли Самсонов у нас очко? Возможно. Тренеры в раздевалке похвалили нас за игру. Но иногда ты за 20 бросков забиваешь четыре-пять голов, а иногда не хватает и 40 для победы. В следующий раз, думаю, нам нужно более эффективно сыграть «пять на пять», — приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина.

Самсонов заменил получившего травму Витека Ванечека в начале первого периода игры с «Питтсбургом». Россиянин отразил 43 из 45 бросков по своим воротам и стал второй звездой матча.

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» со счетом 4:3, победную шайбу в овертайме забросил защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов.