Главный тренер «Ванкувера» рассказал о состоянии травмированного Петтерссона

Главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин рассказал о состоянии здоровья нападающего канадского клуба Элиаса Петтерссона.

«Травма оказалась серьезнее, чем мы предполагали в самом начале. Мы не думали, что все это затянется надолго. Пока он не восстановился до такой степени, чтобы ему разрешили играть. Я полагаю, что ему придется пропустить, как минимум, еще несколько матчей.

Возможна ли операция? Пока нет. Мы считаем, что он восстановится", — цитирует Грина официальный сайт НХЛ.

В 26 матчах регулярного чемпионата Петтерссон набрал 21 (10+11) очко. Форвард не играет со 2 марта и уже пропустил 11 матчей «Ванкувера».