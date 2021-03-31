Буре: «Ни о чем таком, что у меня сегодня есть, даже не мечтал»

Великий хоккеист Павел Буре в большом интервью «СЭ» рассказал, о чем мечтал в детстве, и признался, что достиг в карьере в сто раз большего. Сегодня Русской Ракете исполнилось 50 лет.

— Не осталось у вас досады, что и в Кубке Стэнли, и на Олимпиаде дошли до самого последнего шага — седьмого матча финальной серии Кубка, финала Игр, — но не сделали его?

— Всегда можно найти что-то негативное. Но я предпочитаю видеть во всем позитив. Мог ли я мечтать, что забью столько голов? Что трижды выиграю гонку снайперов НХЛ? Что установлю рекорд для российских хоккеистов по голам в одном Кубке Стэнли? Что, в конце концов, забью пять шайб в полуфинале Олимпиады? Да никогда в жизни!

— На сто процентов довольны тем, чего достигли? Ничего не гложет?

— Когда рос и ставил перед собой первые цели, ни о чем таком, что у меня сегодня есть, даже не мечтал. Мечты были если не в тысячу, то в сто раз скромнее. Поэтому мне не о чем жалеть. Благодарен Богу, что все сложилось так, как и не смел мечтать.

Можно всегда найти что-то плохое. Условно — то, что ты (я сейчас не о себе) выиграл Олимпиаду один раз, а не как Фелпс — 24. Но у меня была мечта — попасть в ЦСКА и в сборную СССР. Я и близко не мечтал, что буду играть в НХЛ, получать там призы. За то, что все это в моей жизни было, спасибо Богу, семье, фанатам. Потому что без них тоже всего этого не получилось бы.

(Игорь Рабинер)

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