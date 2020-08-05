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Главный тренер «Рейнджерс» не стал винить Шестеркина и Лундквиста в поражении в серии с «Каролиной»

08:01
Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports
Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения от «Каролины» (1:4) заявил, что у него нет претензий к голкиперу Игорю Шестеркину, для которого этот матч стал дебютным в плей-офф.

— Игорь сыграл хорошо, — цитирует Куинна New York Post. — Очевидно, что вратари не были нашей проблемой в этой серии. Мы забили только четыре гола в трех матчах. С такими результатами невозможно побеждать.

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