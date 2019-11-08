Глава НХЛ: «Мы планируем играть матчи в России, но не с чемпионом КХЛ»

Глава НХЛ Гэри Беттмэн ответил на вопрос о возможном проведении матчей лиги в Восточной Европе.

— Могут ли в будущем пройти матчи НХЛ в России, Белоруссии или Латвии? — вопрос Бэттмену.

— Мы обсуждаем возможность проведения матчей в Восточной Европе, обсуждаем внутренне. Но пока никакой конкретики на этот счет у нас нет. Нас не особо интересуют матчи с обладателем Кубка Гагарина. Но мы планируем играть матчи в России. Но, как мы планируем, это будут матчи регулярного чемпионата НХЛ, а не встречи с клубами КХЛ. (Игорь Еронко)

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