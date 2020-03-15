Георгиев показал пустые полки в американском магазине. Все из-за коронавируса

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев в Stories Instagram опубликовал фото пустых полок одного из американских супермаркетов. Ранее президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.

До этого из-за распространения болезни был приостановлен регулярный чемпионат НХЛ. В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 34 матча, в которых отражал 91 процент бросков и в среднем за матч пропускал 3,04 шайбы.