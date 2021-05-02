Генменеджер «Коламбуса»: «Чинахов провел очень хороший дебютный сезон в КХЛ»

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал подписание контракта с нападающим Егором Чинаховым. Россиянин заключил контракт новичка на три года.

«Мы очень довольны, что Егор подписал контракт. Его ждет новый шаг в карьере. Это умный, талантливый игрок, который провел очень хороший дебютный сезон в КХЛ. И мы надеемся, что он продолжить прогрессировать в нашем клубе», — приводит слова генменеджера сайт клуба.

Чинахов был задрафтован «Коламбусом» под 21-м номером на драфте НХЛ 2020 года.