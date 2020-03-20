Генменеджер и главный тренер «Чикаго» сохранят свои посты

Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн, главный тренер Джереми Коллитон и президент Джон Макдоноу сохранят свои должности на сезон-2020/2021. Такое решение принять председатель совета директоров клуба Рокки Виртц, сообщает The Athletic.

«Блэкхокс» не проходили дальше первого раунда плей-офф с 2015 года, когда они в третий раз за шесть сезонов завоевали Кубок Стэнли.

На момент паузы в чемпионате НХЛ из-за коронавируса «Ястребы» на восемь очков отставали от «Нэшвилла» и «Ванкувера» в борьбе за «уайлд-кард» в плей-офф от Западной конференции. Они рискуют в третий раз подряд остаться без плей-офф.