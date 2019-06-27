Генеральный менеджер "Рейнджерс" доволен действиями Кравцова в лагере развития

Генеральный менеджер "Рейнджерс" Джефф Гортон впечатлен действиями российского форварда Виталия Кравцова​ в лагере развития клуба. По его словам, он все делает правильно.

– Кравцов впечатляет действиями как на льду, так и за его пределами. – цитирует Гортона официальный сайт клуба. – Это было хорошо видно во время тренировки.

Очевидно, что он приехал сюда, чтобы показать, что может говорить на английском языке и хочет это делать. Это о многом говорит, ведь он хочет попасть в состав команды. Он старается показать то, что и другие молодые игроки в лагере развития.

В КХЛ он добился успеха и все делает правильно, чтобы стать хорошим хоккеистом. Надеюсь, что многие молодые ребята в лашере верят, что смогут попасть в основу.