Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гецлаф планирует подписать новый контракт с «Анахаймом» после драфта расширения

13 июля 2021, 23:27
Райан Гецлаф. Фото ХК «Анахайм».
Райан Гецлаф. Фото ХК «Анахайм».
Теги:

Капитан «Анахайма» Райан Гецлаф намерен продолжить карьеру. 36-летний канадец подпишет новый контракт с клубом уже после завершения драфта расширения, сообщает Daly Faceoff.

Форвард провел всю свою карьеру в «Анахайме», который выбрал его под общим 19-м номером на драфте-2003. В составе «Дакс» он выиграл Кубок Стэнли в 2007 году.

Со сборной Канады Гецлаф дважды побеждал на Олимпиаде и выигрывал Кубок мира. Также он является победителем молодежного чемпионата мира.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Газзаев рассказал, кто должен возглавить сборную России после ухода Черчесова
Какой вы фрукт по знаку зодиака
Очевидцы засняли на видео смерч в Мытищах
Толпа мужчин с топорами разгромила центр с аэротрубой в Новосибирске
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд