Гецлаф планирует подписать новый контракт с «Анахаймом» после драфта расширения

Капитан «Анахайма» Райан Гецлаф намерен продолжить карьеру. 36-летний канадец подпишет новый контракт с клубом уже после завершения драфта расширения, сообщает Daly Faceoff.

Форвард провел всю свою карьеру в «Анахайме», который выбрал его под общим 19-м номером на драфте-2003. В составе «Дакс» он выиграл Кубок Стэнли в 2007 году.

Со сборной Канады Гецлаф дважды побеждал на Олимпиаде и выигрывал Кубок мира. Также он является победителем молодежного чемпионата мира.