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«Айлендерс» хотят обменять защитника Ледди и нападающего Эберле

13 июля 2021, 23:18
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«Айлендерс» изучают варианты обмена защитника Ника Леддии и нападающего Джордана Эберле, сообщает The Athletic.

30-летний игрок обороны в прошлом сезоне провел 56 матчей и набрал 31 (2+29) очко. У него еще остался год по контракту с кэпхитом 5,5 миллиона долларов, однако реальная зарплата Ледди в предстоящем сезоне составит 7 млн.

31-летний форвард набрал 33 (16+17) очка в 55 встречах. Кэпхит его контракт — 5,5 миллиона до конца сезона-2023/24.

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Иван Шитик все материалы автора

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