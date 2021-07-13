«Айлендерс» хотят обменять защитника Ледди и нападающего Эберле

«Айлендерс» изучают варианты обмена защитника Ника Леддии и нападающего Джордана Эберле, сообщает The Athletic.

30-летний игрок обороны в прошлом сезоне провел 56 матчей и набрал 31 (2+29) очко. У него еще остался год по контракту с кэпхитом 5,5 миллиона долларов, однако реальная зарплата Ледди в предстоящем сезоне составит 7 млн.

31-летний форвард набрал 33 (16+17) очка в 55 встречах. Кэпхит его контракт — 5,5 миллиона до конца сезона-2023/24.