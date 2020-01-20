Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал, какое впечатление на него произвел Павел Дацюк.

— Вы играли в СКА с Ковальчуком и Павлом Дацюком. Что вам это дало?

— Помню свое ощущение, когда только пришел в команду. Дацюк, который играл в «Детройте» столько времени, выиграл Кубок Стэнли. Ковальчук, на которого смотрел поздно ночью дома по телевизору, как он забивает два решающих гола на чемпионате мира в Квебеке... Всех этих ребят знаешь по приставке, когда в компьютер в детстве с друзьями рубишься. И вот они в одной раздевалке с тобой, Дацюк сидит через два места. Первое мгновение, когда познакомился — уау, такие люди играют с тобой в одной команде, подсказывают тебе! Это невероятно!

А в один момент я вообще дар речи потерял. Как-то Дацюк у меня спрашивает: «Как ты думаешь, как здесь надо сыграть?» Я поразился: «Паш, ты у меня спрашиваешь? Это я у тебя все спрашивать должен!» — «Нет, ты как защитник объясни». Тренировки, игры, общение с ними — это огромный опыт. Смотришь на то, как они ведут себя в жизни, в раздевалке, в работе — и впитываешь. Это дорогого стоит. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Гаврикова здесь