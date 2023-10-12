Форвард «Ванкувера» Босер, оформивший покер, признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Ванкувера» Брок Босер признан первой звездой дня в НХЛ.

Американец забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (8:1). Это первый покер нового сезона лиги.

Второй звездой дня стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который оформил хет-трик, в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:5 Б). Он стал автором первого хет-трика в новом сезоне.

Третья звезда — нападающий «Чикаго» Коннор Бедард. Он забил дебютной в НХЛ в матче против «Бостона» (1:3).