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Сегодня, 10:44

Форвард «Ванкувера» Босер, оформивший покер, признан первой звездой дня в НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ванкувера» Брок Босер признан первой звездой дня в НХЛ.

Американец забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (8:1). Это первый покер нового сезона лиги.

Второй звездой дня стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который оформил хет-трик, в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:5 Б). Он стал автором первого хет-трика в новом сезоне.

Третья звезда — нападающий «Чикаго» Коннор Бедард. Он забил дебютной в НХЛ в матче против «Бостона» (1:3).

12&nbsp;октября. &laquo;Бостон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Чикаго&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Коннор Бедард. Наследник Гретцки ярко ворвался в НХЛ. Бедард уже забил лучшему вратарю лиги прошлого сезона

Остон Мэттьюс
ХК Бостон Брюинз
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Чикаго Блэкхокс
ХК Эдмонтон Ойлерз
Коннор Бедард
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 1 1 0 2
2 Рейнджерс 0 0 0 0
3 Вашингтон 0 0 0 0
4 Филадельфия 0 0 0 0
5 Айлендерс 0 0 0 0
6 Нью-Джерси 0 0 0 0
7 Коламбус 0 0 0 0
8 Питтсбург 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 1 1 0 2
2 Бостон 1 1 0 2
3 Торонто 1 1 0 2
4 Монреаль 1 0 1 1
5 Баффало 0 0 0 0
6 Детройт 0 0 0 0
7 Флорида 0 0 0 0
8 Оттава 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 1 1 0 2
2 Чикаго 2 1 1 2
3 Даллас 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Аризона 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Нэшвилл 1 0 1 0
8 Виннипег 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 1 1 0 2
2 Вегас 1 1 0 2
3 Калгари 1 1 0 2
4 Сан-Хосе 0 0 0 0
5 Анахайм 0 0 0 0
6 Лос-Анджелес 1 0 1 0
7 Сиэтл 1 0 1 0
8 Эдмонтон 1 0 1 0
Результаты / календарь
11.10
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14.10
15.10
16.10
17.10
12.10 02:00
Торонто – Монреаль
 6 : 5 Б
12.10 02:00
Каролина – Оттава
 5 : 3
12.10 02:30
Бостон – Чикаго
 3 : 1
12.10 05:00
Лос-Анджелес – Колорадо
 2 : 5
12.10 05:00
Ванкувер – Эдмонтон
 8 : 1
12.10 05:00
Калгари – Виннипег
 5 : 3
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Вратари (КН)
И О
Брок Бесер

Брок Бесер

Ванкувер

 1 4
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 1 4
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 1 4
И Г
Брок Бесер

Брок Бесер

Ванкувер

 1 4
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 1 3
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 1 2
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 1 1.00
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 1 1.00
Тэтчер Демко

Тэтчер Демко

Ванкувер

 1 1.25
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