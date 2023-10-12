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Сегодня, 08:45

«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Колорадо» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Встреча прошла на «Crypto.com Арене».

У «Эвеланш» дублем отметился Микко Рантанен. По одному голу за команду забили Натан Маккиннон, Кейл Макар и Майлз Вуд. За «Кингз» отличились Карл Грундстрем и Куинтон Байфилд.

Видео лучших моментов матча «Лос-Анджелес» — «Колорадо» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Лос-Анджелес Кингз
0
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«Ванкувер» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 1 1 0 2
2 Рейнджерс 0 0 0 0
3 Вашингтон 0 0 0 0
4 Филадельфия 0 0 0 0
5 Айлендерс 0 0 0 0
6 Нью-Джерси 0 0 0 0
7 Коламбус 0 0 0 0
8 Питтсбург 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 1 1 0 2
2 Бостон 1 1 0 2
3 Торонто 1 1 0 2
4 Монреаль 1 0 1 1
5 Баффало 0 0 0 0
6 Детройт 0 0 0 0
7 Флорида 0 0 0 0
8 Оттава 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 1 1 0 2
2 Чикаго 2 1 1 2
3 Даллас 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Аризона 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Нэшвилл 1 0 1 0
8 Виннипег 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 1 1 0 2
2 Вегас 1 1 0 2
3 Калгари 1 1 0 2
4 Сан-Хосе 0 0 0 0
5 Анахайм 0 0 0 0
6 Лос-Анджелес 1 0 1 0
7 Сиэтл 1 0 1 0
8 Эдмонтон 1 0 1 0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
12.10 02:00
Торонто – Монреаль
 6 : 5 Б
12.10 02:00
Каролина – Оттава
 5 : 3
12.10 02:30
Бостон – Чикаго
 3 : 1
12.10 05:00
Лос-Анджелес – Колорадо
 2 : 5
12.10 05:00
Ванкувер – Эдмонтон
 8 : 1
12.10 05:00
Калгари – Виннипег
 5 : 3
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Брок Бесер

Брок Бесер

Ванкувер

 1 4
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 1 4
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 1 4
И Г
Брок Бесер

Брок Бесер

Ванкувер

 1 4
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 1 3
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 1 2
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 1 1.00
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 1 1.00
Тэтчер Демко

Тэтчер Демко

Ванкувер

 1 1.25
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