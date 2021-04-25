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Хара стал вторым европейцем, который провел 1 600 матчей в НХЛ

09:38
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Защитник «Вашингтона» Здено Хара в матче регулярного сезона НХЛ против «Айлендерс» (6:3) провел 1 600 игру в лиге.

44-летний словак вышел на второе место по этому показателю в НХЛ. Больше провел только чех Яромир Ягр (1 731 матч).

Хара выступает в НХЛ с сезона-1997/98. Ранее играл за «Айлендерс», «Оттаву» и «Бостон», с которым выигрывал Кубок Стэнли в 2011 году в качестве капитана команды.

В текущем сезоне у Хары 9 (2+7) очков в 47 матчах регулярного чемпионата.

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