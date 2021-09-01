Форвард «Флориды» Денисенко рассказал о дебюте в НХЛ

Нападающий «Флориды» Григорий Денисенко рассказал о своих ощущениях от первой игры в Национальной хоккейной лиге

«Была игра с «Нэшвиллом», — сказал Денисенко в интервью официальному каналу НХЛ Вконтакте. — Нервничал, в первой смене удалился и сразу нам «воткнули» в большинстве.

И потом на скамейку еду и думаю: «ну все, моя карьера в НХЛ закончилась после этой смены». Ну а так, тренера ничего как бы не сказали, наоборот, подбодрили. И пацаны сказали: «Играй, не думай об этом».

Конечно, первое время пришел домой, расстроился, что надо ехать в АХЛ. Но потом негативные впечатления ушли на второй план и тренировочный процесс начался.

Нападающий «Флориды» Григорий Денисенко рассказал о своих ощущениях от первой игры в Национальной хоккейной лиге

«Была игра с «Нэшвиллом», — сказал Денисенко в интервью официальному каналу НХЛ Вконтакте. — Нервничал, в первой смене удалился и сразу нам «воткнули» в большинстве.

И потом на скамейку еду и думаю: «ну все, моя карьера в НХЛ закончилась после этой смены». Ну а так, тренера ничего как бы не сказали, наоборот, подбодрили. И пацаны сказали: «Играй, не думай об этом».

Конечно, первое время пришел домой, расстроился, что надо ехать в АХЛ. Но потом негативные впечатления ушли на второй план и тренировочный процесс начался».

21-летний хоккеист в прошлом сезоне провел 7 матчей за «Пантерз» в НХЛ и набрал 4 (0+4) очка.