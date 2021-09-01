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«Сан-Хосе» рассматривает вариант выкупа контракта Эвандера Кейна

16:49
Эвандер Кейн. Фото Getty Images
Эвандер Кейн. Фото Getty Images
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«Сан-Хосе» ищет вариант, при котором клуб мог бы расстаться с нападающим Эвандером Кейном.

«Сан-Хосе» пытался обменять игрока летом, но этого сделать не удалось. У него осталось еще четыре года по контракту, так что заинтересованных клубом совершенно не нашлось.

«Шаркс» могут выставить хоккеиста на драфт отказов, затем отправить а фарм, а потом постараться выкупить контракт. Единственная проблема, что в платежной ведомости очень большая сумма повиснет мертвым грузом», — пишет журналист The Athletic Кевин Курц.

Ранее супруга хоккеиста Анна Кейн в Instagram сообщила, что форвард «Шаркс» делал ставки на игры команды. В ответ Эвандер обвинили ее в домашнем насилии.

Несколько игроков уже сообщили руководству, что не хотят быть частью «Акул» в будущем, если Кейн останется в клубе.

Срок соглашения форварда с кэпхитом 7 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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Иван Шитик все материалы автора

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