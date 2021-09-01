«Айлендерс» подписали новые контракты с Сорокиным, Палмьери, Сизикасом и Бовилье

«Айлендерс» на официальном сайте объявили о продлении контрактов сразу с четырьмя игроками основного состава. Речь идет о голкипере Илье Сорокине, а также нападающих Кайле Палмьери, Кейси Сизикасе и Энтони Бовилье.

Все хоккеисты заключили долгосрочные контракты.

#Isles Transactions: Anthony Beauvillier, Casey Cizikas, Kyle Palmieri and Ilya Sorokin have all agreed to multi-year contracts. — New York Islanders (@NYIslanders) September 1, 2021

В прошедшем сезоне 26-летний Сорокин дебютировал в НХЛ. В регулярном чемпионате он провел 22 матча, показав коэффициент надежности 2,17 при 91,8 проценте отраженных бросков.

В плей-офф на его счету 7 матчей: коэффициент надежности — 2,79, процент отраженных бросков — 92,2.

30-летний Палмьери оказался в «Айлендерс» в дедлайн. В плей-офф на его счету 7 голов и 2 результативные передачи в 19 встречах.

В прошедшем сезоне 24-летний Бовилье провел 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 28 очков: забросил 15 шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету хоккеиста 13 (5+8) очков в 19 встречах.

В минувшем сезоне 30-летний Сизикас набрал 14 (7+7) очков в 56 матчах регулярного чемпионата за «Айлендерс». В 19 играх плей-офф добавил 5 (2+3) балла.