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Сегодня, 08:45

Костин — об игре с Макдэвидом: «Очень добрый в общении парень»

Форвард «Эдмонтона» Костин рассказал об игре в одной команде с Макдэвидом
Михаил Зислис
Обозреватель
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Клим Костин.
Фото USA Today Sports

Российский форвард «Эдмонтона» Клим Костин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об игре в одной команде с лучшим хоккеистом мира Коннором Макдэвидом.

— Все рассказывают, что в жизни Коннор Макдэвид очень скромный парень без пафоса.

— Так и есть. Это правда. Очень добрый в общении парень и большой профессионал в работе. Настоящий капитан с лидерскими качествами. Коннор постоянно помогает молодым ребятам, а как только меня обменяли, то он первым подошел и познакомился.

— Что сказал?

— «Привет, меня зовут Коннор». Я говорю, что это необязательно, поскольку и так знаю, кто ты (смеется). Макдэвид — классный парень, у нас с ним хорошие отношения. Он постоянно помогает мне на тренировках и подсказывает. То же самое делают и Леон Драйзайтль, и Зак Хаймэн. Они настроены по-доброму и стараются всегда помогать молодым ребятам.

— С кем больше общаетесь?

— Со всеми примерно одинаково. У нас хороший коллектив, и нет такого, что кто-то кучкуется и с другими почти не общается. Если только идем куда-то на ужин на выезде, то, как правило, группой в шесть-семь человек: Фогеле, Бушар, Холлоуэй, Ямамото, Скиннер. Ребята в основном помоложе, которые со мной примерно ровесники.

Клим Костин. «У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ

— Как вам в одном звене с Макдэвидом, против которого вы раньше только играли?

— А вот и нет. Ранее я против него не выходил, поэтому описать, насколько тяжело приходится его оппонентам, не могу. Хотя и так все понятно. С ним я за три матча вместе провел всего семь-восемь минут. Игры были близкие по счету, поэтому больше не получилось. Тренеры чаще выпускали лидеров. Играть с Коннором — одно удовольствие. Положил клюшку на лед и катишь к чужим воротам. На него вообще смотреть не надо. Он сам тебя пасом найдет.

— Валерий Ничушкин сравнил игру Макдэвида с ситуацией, когда профессионал приходит покататься с любителями.

— Точное сравнение. Коннору на льду многое дается очень легко по сравнению с остальными. Такое бывает в видеоиграх, когда ты скачиваешь чит-коды и всех побеждаешь. Макдэвид — это наш чит в игре (смеется). Так-то у него должна быть своя лига.

23-летний Костин выступает за «Ойлерз» с октября 2022 года. В текущем сезоне на его счету 13 (9+4) очков в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Клим Костин
Коннор Макдэвид
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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