Российский форвард «Эдмонтона» Клим Костин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к боям на льду и объяснил, почему у него после перехода из «Сент-Луиса» их стало так много.

— Из вас в «Эдмонтоне» лепят тафгая или каждая драка стала делом случая?

— Кэссиан ударил меня в спину клюшкой — надо было за себя постоять. А с Лемье я драки не искал. Он ко мне на вбрасывании стал приставить. Говорит: «Ты драку, что ли, ищешь?»

— А вы ему в ответ?

— «Хочу просто в хоккей поиграть». Но хоккеисты «Лос-Анджелеса» лезли постоянно на Коннора, лучшего игрока нашей команды. Такое поведение не должно сходить сопернику с рук, и за это надо расплачиваться. Раз Лемье сам предложил подраться, то я спокойно сказал ему: «Давай». До конца матча осталось минуты полторы, с результатом все уже было ясно, поэтому смело вписался в дело.

— Свои бои пересматриваете, может, отдельно к ним готовитесь?

— Драки не анализирую. Вообще без разницы — выиграл ее или проиграл. Главное — не обделаться и не показать, что ты испугался. Нет смысла как-то специально готовиться. Схватил соперника за свитер и машешь кулаком куда попало. Вот и все.

— В концовке матча с «Виннипегом», когда вас толкнули в борт, мне было страшно.

— Все обошлось. Вот что значит, когда хорошо размялся перед игрой и правильно поработал над растяжкой.

23-летний россиянин выступает за «Ойлерз» с октября 2022 года. В текущем сезоне на его счету 13 (9+4) очков в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ.