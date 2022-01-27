Форвард «Бостона» Холл разбил в кровь лицо Маккиннону

Нападающий «Бостона» Тейлор Холл в самом начале матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» заработал удаление.

30-летний канадец жестко сыграл против форварда «Эвеланш» Натана Маккиннона. Последний упал на лед и разбил голову в кровь.

Холл отправился после этого инцидента на скамейку штрафников, а Маккиннону в течение нескольких минут оказывали первую помощь, после чего игрок отправился в раздевалку. Позже он вернулся в игру.