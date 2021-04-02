Фогеле, Пойнт, Барзал — звезды дня в НХЛ
11:29
Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего игрового дня.
Третьей звездой дня стал форвард «Каролины» Уоррен Фогеле, который отметился дублем в матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (4:3).
Второй звездой дня признан нападающий «Тампы-Бэй» Брэйден Пойнт, забросивший 2 шайбы в игре против «Коламбуса» (3:2).
Первая звезда дня — форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал, который набрал 5 (3+2) очков в матче с «Вашингтоном» (8:4).
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/video/three-stars-of-the-night/t-277350912/c-7963736
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...