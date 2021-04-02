Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего игрового дня.

Третьей звездой дня стал форвард «Каролины» Уоррен Фогеле, который отметился дублем в матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (4:3).

Второй звездой дня признан нападающий «Тампы-Бэй» Брэйден Пойнт, забросивший 2 шайбы в игре против «Коламбуса» (3:2).

Первая звезда дня — форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал, который набрал 5 (3+2) очков в матче с «Вашингтоном» (8:4).