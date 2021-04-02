Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Фогеле, Пойнт, Барзал — звезды дня в НХЛ

11:29
Теги:

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего игрового дня.

Третьей звездой дня стал форвард «Каролины» Уоррен Фогеле, который отметился дублем в матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (4:3).

Второй звездой дня признан нападающий «Тампы-Бэй» Брэйден Пойнт, забросивший 2 шайбы в игре против «Коламбуса» (3:2).

Первая звезда дня — форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал, который набрал 5 (3+2) очков в матче с «Вашингтоном» (8:4).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/video/three-stars-of-the-night/t-277350912/c-7963736

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...