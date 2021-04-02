Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение от «Айлендерс»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:8).

«Если говорить о движении и контроле шайбы, то мы сыграли так, будто сами выстрелили себе в ногу. Мы проиграли этот матч. Нам забили восемь голов. Но мы обязаны это исправить, чтобы стать лучше в следующей игре», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

В этой встрече российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Голкипер Илья Самсонов отразил 18 из 24 бросков по своим воротам, несмотря на травму, полученную на 30-й секунде. У «Айлендерс» самым результативным игроком стал Мэтью Барзал, в активе которого 5 (3+2) очков.