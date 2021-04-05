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«Флорида» победила «Коламбус» и вышла на первое место в Центральном дивизионе

02:30
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 3:0.

Отличились Александр Барков, Фрэнк Ватрано и Густав Форслинг. Защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков закончил матч с коэффициентом полезности «-2».

После этого матча «Флорида» с 56 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 36 очками — на седьмой строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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