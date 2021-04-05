«Флорида» победила «Коламбус» и вышла на первое место в Центральном дивизионе

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 3:0.

Отличились Александр Барков, Фрэнк Ватрано и Густав Форслинг. Защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков закончил матч с коэффициентом полезности «-2».

После этого матча «Флорида» с 56 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 36 очками — на седьмой строчке.