«Флорида» победила «Коламбус» и вышла на первое место в Центральном дивизионе
02:30
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 3:0.
Отличились Александр Барков, Фрэнк Ватрано и Густав Форслинг. Защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков закончил матч с коэффициентом полезности «-2».
После этого матча «Флорида» с 56 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 36 очками — на седьмой строчке.
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