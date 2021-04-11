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«Флорида» может подписать контракт с Гусевым

05:57
Никита Гусев. Фото ХК "Нью-Джерси"
Никита Гусев. Фото ХК &quot;Нью-Джерси&quot;
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Форвард Никита Гусев может стать игроком «Флориды», сообщает журналист Крис Джонстон.

По сведениям источника, «Пантерз» являются фаворитами в подписании контракта с 28-летним россиянином.

Ранее Гусев прошел процедуру драфта отказов и получил статус свободного агента.

Гусев проводил второй сезон в «Нью-Джерси» по двухлетнему контракту с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год. В текущем сезоне россиянин провел 20 матчей и набрал 5 (2+3) очков при полезности «-12». В последний раз нападающий выходил на лед с командой 20 марта.

Форвард получит право играть в плей-офф, если успеет заключить новое соглашение до 23:00 (мск) понедельника, 12 апреля.

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