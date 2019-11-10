«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл в серии буллитов «Филадельфии» — 2:3. По 2 очка в составе канадской команды набрали Вильям Нюландер (1+1) и Остон Мэттьюс (0+2). На счету Ильи Михеева бросок в створ, 2 минуты штрафа (удаление реализовано) за 15.18 на льду.

У Ивана Проворова показатель полезности «-2» и бросок за 24.39.

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