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«Филадельфия» в серии буллитов победила «Торонто», Проворов и Михеев — без очков

06:08
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«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл в серии буллитов «Филадельфии» — 2:3. По 2 очка в составе канадской команды набрали Вильям Нюландер (1+1) и Остон Мэттьюс (0+2). На счету Ильи Михеева бросок в створ, 2 минуты штрафа (удаление реализовано) за 15.18 на льду.

У Ивана Проворова показатель полезности «-2» и бросок за 24.39.

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