«Филадельфия» в серии буллитов победила «Бостон», Проворов сыграл больше всех

«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Филадельфии» — 2:3. По 2 очка в составе «летчиков» набрали Шон Кутюрье (0+2) и Трэвис Конекны (1+1). На счету Ивана Проворова показатель полезности «-1», 3 броска в створ, 2 силовых приема и 2 блокшота за 27.26 на льду — первое время среди полевых игроков.

«Бостон» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Он потерпел три поражения подряд. «Филадельфия» (22) — четвертая. У нее четыре победы кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Филадельфия» — 2:3 Б (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Конекны — 8 (Линдблум, Кутюрье), 13:50 — 0:1. Майерс — 3 (Конекны, Кутюрье), 17:56 — 0:2. Хейнен — 4 (Койл, Хара), 45:59 — 1:2. Маршан — 11 (Гржельчик), 52:22 — 2:2.

Нереализованный буллит: Пастрняк (Бостон Брюинз), 55:04 (Вратарь).

Победный буллит: Фэраби.

Вратари: Галак — Харт.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (5+5+17+1) — 29 (14+6+7+2).

Наши: — - Проворов (27.26/3/-1).

11 ноября. Бостон. TD Garden.

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