«Рейнджерс» проиграли «Филадельфии», Шестеркин отразил 35 бросков

«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). В составе проигравших Крис Крайдер оформил хет-трик.

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 35 из 39 бросков по своим воротам.

«Филадельфия» идет на 3-м месте в Восточном дивизионе. «Рейнджерс» располагается на 6-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Голы: Густафссон — 1 (Гостисбеер, Жиру), 7:48 — 1:0. Крайдер — 6 (бол., Зибанежад, Фокс), 9:32 — 1:1. Гостисбеер — 1 (бол., Густафссон, Жиру), 15:31 — 2:1. ван Римсдайк — 9 (бол., Фэраби, Кутюрье), 24:05 — 3:1. Крайдер — 7 (бол., Зибанежад, Строум), 28:03 — 3:2. Хэйс — 7 (Жиру, Майерс), 34:37 — 4:2. Крайдер — 8 (Линдгрен, Блэкуэлл), 43:27 — 4:3.

Вратари: Эллиотт — Шестеркин (57:59 — 59:51).

Штраф: 10 — 16.

Броски: 39 (15+14+10) — 27 (9+10+8).

Наши: Проворов (24.08/1/0) — Бучневич (18.09/2/0).

25 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.