«Филадельфия» победила «Монреаль», у Проворова отобрали гол

«Филадельфия» выиграла у «Монреаля» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли — 2:1.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов изначально открыл счет в матче, забросив первую шайбу в текщуем плей-офф, однако позже гол переписали на форварда Якуба Ворачека.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

Первый матч

«Филадельфия» — «Монреаль» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Проворов — 1 (бол., Жиру, Конекны), 8:54 — 1:0. Уэбер — 3 (бол., Друэн, Галлахер), 34:38 — 1:1. Фэраби — 2 (Санхейм), 34:54 — 2:1.

Вратари: Харт — Прайс.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 31 (11+7+13) — 28 (5+17+6).

Наши: Проворов (23.55/3/0) — -.

13 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 1-0.