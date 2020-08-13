«Филадельфия» победила «Монреаль», у Проворова отобрали гол
05:43
«Филадельфия» выиграла у «Монреаля» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли — 2:1.
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов изначально открыл счет в матче, забросив первую шайбу в текщуем плей-офф, однако позже гол переписали на форварда Якуба Ворачека.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала конференции
Первый матч
«Филадельфия» — «Монреаль» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Проворов — 1 (бол., Жиру, Конекны), 8:54 — 1:0. Уэбер — 3 (бол., Друэн, Галлахер), 34:38 — 1:1. Фэраби — 2 (Санхейм), 34:54 — 2:1.
Вратари: Харт — Прайс.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 31 (11+7+13) — 28 (5+17+6).
Наши: Проворов (23.55/3/0) — -.
13 августа. Торонто. Scotiabank Arena.
Счет в серии: 1-0.
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