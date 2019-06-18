"Филадельфия" и "Сан-Хосе" совершили обмен

"Филадельфия" обменяла два выбора на драфте на защитника "Сан-Хосе" Джастина Брауна​, информирует пресс-служба "Флайерз".

"Шаркс" получили выбор во втором раунде драфта-2019 (41-й номер) и в третьем раунде-2020.

Контракт 32-летнего Брауна с "Филадельфией" будет действовать до конца следующего сезона. Зарплата составит 3,8 миллиона долларов.

Браун в прошлом сезоне в 78 матчах регулярного чемпионата набрал 16 (2+14) очков при показателе полезности "-14". В плей-офф он провел 20 матчей, в которых отдал 1 передачу.