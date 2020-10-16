НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Филадельфия» хочет подписать Хэмоника

09:23
Теги:

«Филадельфия» хочет подписать защитника Трэвиса Хэмоника. 30-летний канадец находится в статусе неограниченно свободного агента, сообщает Sportsnet.

Сам хоккеист хотел бы играть за команду, которая выступает в Западной конференции («Флайерз» представляют Восточную).

По прошлому контракту с «Калгари» Хэмоник зарабатывал 3,857 миллиона долларов за сезон. В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 12 (3+9) очков в 50 матчах. Он отказался принимать участие в плей-офф из-за опасения за здоровья своей семьи.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир