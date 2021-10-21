«Филадельфия» обыграла «Бостон». Проворов не набрал очков
«Филадельфия» обыграла «Бостон» в НХЛ
05:07
«Филадельфия» выиграла у «Бостона» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Флайерз» выиграли вторую встречу кряду. «Брюинз» потерпели первое поражение в сезоне (две игры).
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл 22 минуты 40 секунд и отметился 9-ю блоками.
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