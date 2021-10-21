Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Филадельфия» обыграла «Бостон». Проворов не набрал очков

«Филадельфия» обыграла «Бостон» в НХЛ
05:07
21 октября. «Филадельфия» — «Бостон» — 6:3. Иван Проворов на раскатке. Фото Twitter
21 октября. «Филадельфия» — «Бостон» — 6:3. Иван Проворов на раскатке. Фото Twitter
Теги:

«Филадельфия» выиграла у «Бостона» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Флайерз» выиграли вторую встречу кряду. «Брюинз» потерпели первое поражение в сезоне (две игры).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл 22 минуты 40 секунд и отметился 9-ю блоками.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
«Его удар — как автомат Калашникова. Я мог умереть». Итальянский диджей утверждает: его избил Макгрегор
Врачи назвали особенности кашля при COVID-19
3
1