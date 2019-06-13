ФХР поздравила Барбашева и Тарасенко с победой в Кубке Стэнли

ФХР в официальном Твиттере поздравила с победой Кубка Стэнли российских нападающих "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева.
"Блюз" впервые в истории завоевал трофей, победив в финале "Бостон" в семи играх (4-3). В решающей седьмой встрече команда выиграла 4:1.
"Поздравляем нападающих сборной России Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева, выигравших Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса»!
В решающем матче финала турнира «Сент-Луис» оказался сильнее «Бостона» — игра окончилась со счетом 4:1 — и тем самым добился победы в серии (4-3)", - говорится в Твиттере ФХР.
🏆 Поздравляем нападающих сборной России Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева, выигравших Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса»!— Хоккей России (@russiahockey) 13 июня 2019 г.
В решающем матче финала турнира «Сент-Луис» оказался сильнее «Бостона» — игра окончилась со счётом 4:1 — и тем самым добился победы в серии (4:3) 🏒 pic.twitter.com/IxOii1Qdqm