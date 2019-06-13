ФХР поздравила Барбашева и Тарасенко с победой в Кубке Стэнли

ФХР в официальном Твиттере поздравила с победой Кубка Стэнли российских нападающих "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева.

"Блюз" впервые в истории завоевал трофей, победив в финале "Бостон" в семи играх (4-3). В решающей седьмой встрече команда выиграла 4:1.

"Поздравляем нападающих сборной России Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева, выигравших Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса»!

В решающем матче финала турнира «Сент-Луис» оказался сильнее «Бостона» — игра окончилась со счетом 4:1 — и тем самым добился победы в серии (4-3)", - говорится в Твиттере ФХР.