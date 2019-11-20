Фаворит драфта НХЛ получил штраф в тысячу долларов за оскорбление арбитра

Нападающий «Римоуски» (QMJHL), фаворит драфта-2020 НХЛ Алексис Лафреньер оштрафован на 1000 долларов за свои действия во время драки в воскресной игре против «Шавиниган» (6:4), сообщает sportsnet.ca.

Драка произошла во втором периоде. 18-летний Лафреньер получил двухминутный штраф и был наказан за «оскорбление судьи».

Лафреньер набрал 3 (2+1) в матче с «Шавиниган». Теперь на счету фаворита драфта НХЛ 51 очко в 23 встречах.