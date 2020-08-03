Фаст пропустит матч с «Каролиной». Его может заменить Кравцов
10:23
Нападающий «Рейнджерс» Йеспер Фаст пропустит второй матч против «Каролины». Он получил повреждение в первой встрече, сообщает сайт НХЛ.
Его место в тройке с Артемием Панариным и Райаном Стромом занял Каапо Какко. Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн сказал, что не намерен менять это сочетание.
Вместо Фаста в состав могут попасть нападающие Виталий Кравцов или Стивен Фогарти, не игравшие в субботу. Они тренировались с основной командой.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/10-takeaways-from-august-2-nhl-action/c-317820106
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