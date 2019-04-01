Евгений Кузнецов – о кадре с Трампом: "Я же с ЧТЗ, по правилам – на любом общем фото на корточках"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом. Игроки "Кэпиталз" прибыли с визитом в Белый дом по приглашению главы государства на прошлой неделе в понедельник, 25 марта.

– Мне понравилось. Трамп – позитивный человек. Всегда нервозно и волнительно, когда встречаешься с такими людьми. Но он спокойно руку пожал, спросил, как дела. Я же его до сих пор только в фильмах видел! Если человеку интересно развиваться, узнавать новые вещи – конечно, ему любопытно побывать в таких местах. А если человек – раздолбай, ему хоть куда. Хоть на гору Афон его свози – он все равно ничего не поймет, – сказал Кузнецов.

– Только вы и Трамп на общей фотографии сидели. Как так получилось?

– Я же с ЧТЗ (района, где находится Челябинский тракторный завод. – Прим. И.Р.). А мы там по правилам – на любой общей фотке на корточках! (Смеется.) (Игорь Рабинер)

Полное интервью с Кузнецовым читайте – здесь